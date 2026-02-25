Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 02. 2026.

Ljubav: Osjeća se potreba za slobodom. U vezi se traži više prostora. Slobodni razmišljaju o osobi iz drugog grada ili zemlje. Avanturistički duh je naglašen.

Posao: Otvaraju se nove mogućnosti. Razmatra se edukacija ili putovanje vezano uz posao. Entuzijazam je zarazan. Financijska slika se postupno popravlja.

Zdravlje: Energija je promjenjiva. Potrebno je više kretanja. Manjak koncentracije se primjećuje. Kratki predah donosi jasnoću.