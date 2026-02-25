Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 02. 2026.

Ljubav: Strasti su pojačane i teško ih je sakriti. U vezi se otkrivaju skrivene emocije. Slobodni ulaze u intenzivnu komunikaciju. Ljubomora bi mogla izaći na površinu.

Posao: Ambicija raste iz sata u sat. Prepoznaje se prilika za napredak. Tajne informacije dolaze do pravih ušiju. Financijska korist je moguća.

Zdravlje: Snaga je izražena, ali iscrpljenost prijeti. Potrebno je više sna. Emocionalna napetost utječe na tijelo. Opuštanje donosi stabilnost.