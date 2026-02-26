Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 26. 02. 2026.
Ljubav: Vaša želja za slobodom u odnosima danas će biti naglašena. Može doći do nesuglasica zbog različitih očekivanja.
Posao: Na radnom mjestu očekuje vas prilika za napredak, ali će biti potrebno donijeti nekoliko važnih odluka.
Zdravlje: Osjetit ćete potrebu za dužim periodima odmora. Tranziti mogu izazvati stres, pa je važno posvetiti se mentalnom zdravlju.
