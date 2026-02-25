Dnevni horoskop, Ribe, 25. 02. 2026.

Ljubav: Romantična atmosfera obilježava dan. U vezi se osjeća dublja povezanost. Slobodni sanjaju o idealnoj ljubavi. Intuicija vodi prema iskrenim emocijama.

Posao: Kreativnost je naglašena. Intuitivne odluke pokazuju se točnima. Netko prepoznaje talent koji je dugo bio skriven. Financijska situacija se stabilizira.

Zdravlje: Osjetljivost je pojačana. Potrebno je više odmora. Psihička ravnoteža postaje važnija od svega. Unutarnji mir donosi snagu.