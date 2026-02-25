FREEMAIL
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 25. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 25. 02. 2026.
Ljubav: Iznenadni susret mijenja raspoloženje. U vezi se traži više spontanosti. Slobodni ulaze u nekonvencionalan odnos. Emocije se izražavaju na poseban način.

Posao: Kreativne ideje dolaze u prvi plan. Razmatra se promjena smjera. Suradnici prepoznaju originalnost. Financije su promjenjive.

Zdravlje: Nervoza je blago naglašena. Potrebno je više mentalnog odmora. San donosi regeneraciju. Tijelo traži mirnije tempo.

