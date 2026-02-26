Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 26. 02. 2026.
Ljubav: Danas se u ljubavi osjećate voljeno i poštovano. Vaš partner ili osoba koja vam je važna pokazat će vam koliko ste im važni.
Posao: Na poslu ćete osjetiti da su se stvari napokon posložile. Očekuje se priznanje za vaš trud, a vaša odlučnost neće proći nezamijećeno.
Zdravlje: Planetarni utjecaji donose mir u vaše tijelo i um. Fizička energija je stabilna, a mentalni mir daje vam snagu za izazove.
