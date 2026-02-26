Dnevni horoskop, Lav, 26. 02. 2026.

Ljubav: Strast će biti u zraku. Moguće su romantične geste koje će vas iznenaditi i donijeti emocionalno zadovoljstvo.

Posao: Na poslu ćete biti u središtu pažnje. Vaša sposobnost za vođenje i donošenje odluka danas je na vrhuncu.

Zdravlje: Fizička aktivnost će vam dobro doći, a planetarni utjecaji podržavaju vašu vitalnost.