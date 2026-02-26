Dnevni horoskop, Jarac, 26. 02. 2026.

Ljubav: Romantični trenuci dolaze u obliku nečega iznenadnog. Očekujte da će vas partner razveseliti nekom neočekivanom gestom.

Posao: Na poslovnom planu osjećate stabilnost, ali možete se suočiti s potrebom za dodatnim angažmanom.

Zdravlje: Danas je dobar dan za fizičku aktivnost. Tjelovježba će vam pomoći da se oslobodite nakupljenog stresa.