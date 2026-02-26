Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 02. 2026.

Ljubav: U ljubavi ćete biti impulzivni, a to može izazvati nesuglasice. Pokušajte zadržati smirenost u razgovorima.

Posao: Očekujte dan ispunjen izazovima. Ako ste u potrazi za novim projektima, danas bi mogli naići na priliku.

Zdravlje: Energija je visoka, ali pazite na naprezanje. Odmor je ključan kako biste održali ravnotežu.