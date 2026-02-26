Premijer Srbije se oglasio o posjetu Vukovaru: 'Hrvatske vlasti su znale, a ovo je bio cilj'

Srbijanski premijer Đuro Macut poručio je u srijedu da je njegov prošlotjedni posjet Vukovaru bio unaprijed dogovoren.

"Povodom pisanja pojedinih medija, želim jasno poručiti - svaki moj posjet inozemstvu realizira se uz urednu najavu i koordinaciju s nadležnim institucijama zemlje domaćina", započeo je Macut u objavi na Instagramu.

"Može li itko razuman pomisliti da bi se službeni posjet Republici Hrvatskoj mogao realizirati bez znanja i suglasnosti hrvatskih vlasti?", upitao je zatim Macut i dodao da je takva tvrdnje ne samo netočna, nego i neodgovorna.

'Cilj - poruka mira'

Ističe da je posjet Vukovaru i Dalju bio "unaprijed dogovoren i proveden u skladu s protokolima i diplomatskom praksom, uz puno uvažavanja institucija Republike Hrvatske i lokalnih vlasti".

Navodi da je cilj bio poslati poruku mira, poštovanja i suradnje te iskazati podršku srpskoj zajednici u Hrvatskoj. "Žao mi je što se takve poruke pokušavaju dovesti u pitanje senzacionalističkim interpretacijama. Srbija ostaje posvećena dobrosusjedskim odnosima, dijalogu i stabilnosti u regiji", zaključio je Macut.

Pavliček: 'Nitko me nije izvijestio'

Podsjetimo, vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček u ponedjeljak je izjavio da nije znao da je Macut u petak posjetio Vukovar i Dalj te poručio da je nepojmljivo što ga nitko o tome nije obavijestio.

"Nepojmljivo mi je da mene kao gradonačelnika Vukovara i sam Grad Vukovar nitko nije izvijestio da nam u grad dolazi premijer neke druge države. Svatko ima pravo posjećivati svoju zajednicu, ponovio je, ali mora se znati neki red", kazao je Pavliček.

Macut je prvo boravio u Dalju, u kojem je sjedište Eparhije osječko-poljske i baranjske Srpske pravoslavne crkve. Tamo su mu uručena najviša priznanja Eparhije, a potom je posjetio Vukovar i nazočio programu u Srpskom domu u Vukovaru u povodu Dana državnosti Republike Srbije

