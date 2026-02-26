Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 26. 02. 2026.
Ljubav: Moguće je da ćete se suočiti s izazovima u komunikaciji. Razgovori o budućnosti mogu biti ključni za vašu ljubavnu dinamiku.
Posao: Na poslu ćete biti suočeni s neočekivanim promjenama. Budite spremni prilagoditi se novim okolnostima.
Zdravlje: Stres može biti prisutan, pa je opuštanje nužno kako bi se održao emocionalni balans.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
IZBORNIK KOD ŠPANJOLACA /
Dalić: 'Imamo novu generaciju, ali treba nam Budimir i njegova srčanost! Možemo opet daleko'
SAMA ELITA /
Poznati svi potencijalni parovi osmine finala: Evo tko će na koga i kad je točno ždrijeb
LUDA NOĆ /
Galatasaray nakon drame produžetaka izbacio Juventus u Torinu: Stara dama ostala bez čuda
PLIVAJU U IZMETU /
Ratni brod SAD-a čeka napad na Iran sa zahodima punim fekalija: Pogledajte uvjete američke mornarice
GROZNO /
Teška ozljeda mlade zvijezde Real Madrida: Asencio iznesen na nosilima