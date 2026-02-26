Dnevni horoskop, Vaga, 26. 02. 2026.

Ljubav: Moguće je da ćete se suočiti s izazovima u komunikaciji. Razgovori o budućnosti mogu biti ključni za vašu ljubavnu dinamiku.

Posao: Na poslu ćete biti suočeni s neočekivanim promjenama. Budite spremni prilagoditi se novim okolnostima.

Zdravlje: Stres može biti prisutan, pa je opuštanje nužno kako bi se održao emocionalni balans.