Dnevni horoskop, Ribe, 26. 02. 2026.
Ljubav: Danas će ljubavni život biti obasjan nježnošću i ljubavlju. Osjetit ćete duboku povezanost s partnerom ili nekim koga volite.
Posao: Na poslovnom planu možete očekivati sitne, ali značajne pomake. Pokušajte ostati strpljivi i fokusirani.
Zdravlje: Osjećat ćete se dobro, no važno je posvetiti pažnju emocijama. Razgovori s voljenima mogu vam donijeti unutarnji mir.
