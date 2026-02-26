Dnevni horoskop, Ribe, 26. 02. 2026.

Ljubav: Danas će ljubavni život biti obasjan nježnošću i ljubavlju. Osjetit ćete duboku povezanost s partnerom ili nekim koga volite.

Posao: Na poslovnom planu možete očekivati sitne, ali značajne pomake. Pokušajte ostati strpljivi i fokusirani.

Zdravlje: Osjećat ćete se dobro, no važno je posvetiti pažnju emocijama. Razgovori s voljenima mogu vam donijeti unutarnji mir.