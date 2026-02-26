Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 26. 02. 2026.
Ljubav: Očekujte dan ispunjen iskrenim razgovorima koji će vam pomoći da se zbližite s partnerom.
Posao: Na poslu će biti potrebno da se posvetite detaljima. Kroz marljiv rad dolazi uspjeh.
Zdravlje: Vaš imunitet je jak, no izbjegavajte prekomjerni stres kako biste izbjegli mentalne blokade.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
IZBORNIK KOD ŠPANJOLACA /
Dalić: 'Imamo novu generaciju, ali treba nam Budimir i njegova srčanost! Možemo opet daleko'
SAMA ELITA /
Poznati svi potencijalni parovi osmine finala: Evo tko će na koga i kad je točno ždrijeb
LUDA NOĆ /
Galatasaray nakon drame produžetaka izbacio Juventus u Torinu: Stara dama ostala bez čuda
PLIVAJU U IZMETU /
Ratni brod SAD-a čeka napad na Iran sa zahodima punim fekalija: Pogledajte uvjete američke mornarice
GROZNO /
Teška ozljeda mlade zvijezde Real Madrida: Asencio iznesen na nosilima