FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 27. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 27. 02. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Analizirat će se svaki detalj odnosa. Sitnice će dobiti veće značenje nego inače. U vezama će se tražiti jasno definirana pravila. Slobodni bi mogli razviti simpatiju prema osobi iz poslovnog okruženja.

Posao: Preciznost će biti naglašena. Zadaci će se obavljati temeljito i bez pogreške. Netko će zatražiti savjet ili pomoć. Financijska situacija ostat će stabilna.

Zdravlje: Moguća je napetost u području probave. Potreba za redom i rutinom bit će izražena. Unutarnji nemir smanjit će se kroz organizaciju obaveza. Dan će završiti u smirenom tonu.

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx