Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 27. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 27. 02. 2026.
Foto:

Ljubav: Strasti će biti pojačane. Bit će primijećena potreba za pažnjom i potvrdom. U vezama će se otvoriti tema ravnoteže moći. Slobodni bi mogli privući osobu snažnog karaktera.

Posao: Istaknut će se ambicija. Preuzet će se inicijativa bez oklijevanja. Nadređeni će primijetiti samopouzdanje. Moguće je pokretanje novog projekta.

Zdravlje: Vitalnost će biti stabilna. Povećana aktivnost tražit će pravilnu raspodjelu energije. Napetost će se oslobađati kroz kretanje. Večer donosi osjećaj zadovoljstva.

