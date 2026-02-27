FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 27. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 27. 02. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U odnosima će se tražiti sigurnost i jasnoća. Jedna rečenica mogla bi promijeniti tijek događaja. Emocije će biti dublje nego što se pokazuje. Slobodni bi mogli ući u flert koji nosi ozbiljniji potencijal.

Posao: Stvari će se odvijati sporije nego što se očekuje. Ipak, stabilnost će biti očuvana. Bit će primijećena dosljednost i pouzdanost. Financijska situacija pokazivat će znakove postupnog rasta.

Zdravlje: Fizička izdržljivost bit će dobra. Potreba za odmorom bit će izraženija u drugom dijelu dana. Unutarnji mir tražit će se kroz tišinu. Ravnoteža će se postići smanjenjem vanjskih podražaja.

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx