Dnevni horoskop, Ovan, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: Osjetit će se snažna povezanost s voljenom osobom. Romantične geste bit će najljepši način izražavanja osjećaja. Moguće su iznenadne strasti.
Posao: Novi izazovi bit će uspješno savladani. Osjeća se energija koja će pokrenuti napredak u karijeri. Očekuju se prilike za napredovanje.
Zdravlje: Vitalnost raste, ali previše stresa može donijeti iscrpljenost. Umjerenost u svemu bit će ključ.
Snovi i vizije: Snove o putovanjima ili velikim promjenama treba shvatiti kao poziv za transformaciju. Vremenski ciklusi u snovima mogu donijeti znakove o važnim životnim koracima.
