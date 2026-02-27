Dnevni horoskop, Škorpion, 27. 02. 2026.

Ljubav: Strasti će biti duboke i intenzivne. Neizgovorene emocije tražit će izlaz. U vezama će se otvoriti važno pitanje povjerenja. Slobodni bi mogli ući u odnos koji nosi snažnu privlačnost.

Posao: Otkrivat će se informacije koje su bile skrivene. Bit će naglašena intuicija. Jedna odluka mogla bi promijeniti daljnji smjer karijere. Financijska situacija zahtijevat će oprez.

Zdravlje: Unutarnja napetost bit će pojačana. Energija će biti snažna, ali nestabilna. Potreba za kontrolom bit će izražena. Večer donosi postupno smirivanje.