Dnevni horoskop, Ribe, 27. 02. 2026.

Ljubav: Romantična atmosfera obilježit će dan. U vezama će se tražiti nježnost i razumijevanje. Jedna sitnica mogla bi probuditi duboke emocije. Slobodni bi mogli idealizirati novu osobu.

Posao: Intuicija će biti snažan saveznik. Kreativni zadaci donijet će zadovoljstvo. Moguće je povlačenje iz konflikta koji ne donosi korist. Financijska situacija ostat će nepromijenjena.

Zdravlje: Osjetljivost na tuđe emocije bit će pojačana. Potreba za povlačenjem u mirno okruženje bit će naglašena. Unutarnji mir tražit će se kroz tišinu. Dan će završiti u blagoj, smirenoj energiji.