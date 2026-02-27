Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 27. 02. 2026.
Ljubav: Romantična atmosfera obilježit će dan. U vezama će se tražiti nježnost i razumijevanje. Jedna sitnica mogla bi probuditi duboke emocije. Slobodni bi mogli idealizirati novu osobu.
Posao: Intuicija će biti snažan saveznik. Kreativni zadaci donijet će zadovoljstvo. Moguće je povlačenje iz konflikta koji ne donosi korist. Financijska situacija ostat će nepromijenjena.
Zdravlje: Osjetljivost na tuđe emocije bit će pojačana. Potreba za povlačenjem u mirno okruženje bit će naglašena. Unutarnji mir tražit će se kroz tišinu. Dan će završiti u blagoj, smirenoj energiji.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PRVA REAKCIJA NAKON ISPADANJA /
Kovačević: 'Možemo biti ponosni, rekao sam to i u svlačionici'
EUROPSKI KRAJ /
Zrinjski ipak nije mogao do senzacije: Štimac i Plemići pali u Londonu
PLANIRANJE UNAPRIJED /
Kada je Uskrs 2026. i kako planirati neradne dane: Donosimo sve ključne datume
KRENULA OSVETA /
Eskalirao sukob Afganistana i Pakistana, eksplozije u Kabulu
PROVOKATIVNI I DRUGAČIJI /
Krankšvester kod Mojmire o šovinizmu i vojnom roku. Davor: 'Tad je to bilo iživljavanje', Hrvoje: 'Ja sam prizvao savjest'