Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: U odnosima će prevladavati harmonija. Emocionalna stabilnost bit će najvažnija. Voljeni će pokazati svoju nježnu stranu.
Posao: Kroz razgovore i suradnju doći će do novih prilika. Stara poslovna rješenja bit će dovedena u pitanje.
Zdravlje: Mentalni mir je prioritet. Uzimanje vremena za sebe bit će od koristi, a fizička aktivnost donosi ravnotežu.
Snovi i vizije: Snove povezane s obiteljskim temama i prošlim iskustvima treba razumjeti kao put prema iscjeljenju. Vizije o domu govore o usklađivanju unutarnjeg mira.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PRVA REAKCIJA /
Mjatović nakon senzacije otkrio što ga veseli: 'Jednog dana, ako Bog da, igrat ćemo i takve utakmice'
REAKCIJA POLICIJE /
Španjolci: 'Skupina zamaskiranih hrvatskih ultrasa u navijačkom naguravanju u Madridu'
MARIO I DARIO IZDOMINIRALI /
Oglasili se heroji hrvatske pobjede nad svjetskim prvacima: 'Dobili smo ih, pa što?'
ZNAO JE ŠTO RADI /
Ekološki skandal kod Pušče: Završio iza rešetaka jer je godinama nezakonito odlagao otpad
ODJEKNULO JE /
Srbi ne mogu vjerovati što su hrvatski košarkaši napravili: 'Senzacija! Dominirao igrač bez kluba'