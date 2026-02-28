Dnevni horoskop, Bik, 28. 02. i 01. 03. 2026.

Ljubav: U odnosima će prevladavati harmonija. Emocionalna stabilnost bit će najvažnija. Voljeni će pokazati svoju nježnu stranu.

Posao: Kroz razgovore i suradnju doći će do novih prilika. Stara poslovna rješenja bit će dovedena u pitanje.

Zdravlje: Mentalni mir je prioritet. Uzimanje vremena za sebe bit će od koristi, a fizička aktivnost donosi ravnotežu.

Snovi i vizije: Snove povezane s obiteljskim temama i prošlim iskustvima treba razumjeti kao put prema iscjeljenju. Vizije o domu govore o usklađivanju unutarnjeg mira.