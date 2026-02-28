Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: Duboka emocionalna povezanost s partnerom bit će neizbježna. Vrijeme je za iskrene razgovore koji vode ka boljoj razumijevanju.
Posao: Kreativnost će biti na visokom nivou, ali treba se paziti donošenja brzih odluka. Osvrtanje na prošlost donosi korisne pouke.
Zdravlje: Osjetit će se umor, no regeneracija dolazi kroz prirodu i mirne aktivnosti. Potrebno je usmjeriti pažnju na mentalno zdravlje.
Snovi i vizije: U snovima se mogu pojaviti obiteljski simboli, podsjećajući na korijene. Vizije će donijeti osjećaj sigurnosti i stabilnosti.
