Dnevni horoskop, Rak, 28. 02. i 01. 03. 2026.

Ljubav: Duboka emocionalna povezanost s partnerom bit će neizbježna. Vrijeme je za iskrene razgovore koji vode ka boljoj razumijevanju.

Posao: Kreativnost će biti na visokom nivou, ali treba se paziti donošenja brzih odluka. Osvrtanje na prošlost donosi korisne pouke.

Zdravlje: Osjetit će se umor, no regeneracija dolazi kroz prirodu i mirne aktivnosti. Potrebno je usmjeriti pažnju na mentalno zdravlje.

Snovi i vizije: U snovima se mogu pojaviti obiteljski simboli, podsjećajući na korijene. Vizije će donijeti osjećaj sigurnosti i stabilnosti.