Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: Intimnost i nježnost bit će u središtu pažnje. Partnerovo ponašanje bit će vrlo važan faktor za emocionalnu ravnotežu.
Posao: Očekuju se napori u vezi s detaljima i planiranjem. Analitička priroda će donijeti rezultate u dugoročnim projektima.
Zdravlje: Dobro zdravlje, ali oprezno sa stresom. Opuštanje kroz meditaciju ili jogu bit će korisno.
Snovi i vizije: Snovi o organizaciji i redu donose poruke o unutarnjoj ravnoteži. Vizije mogu ukazivati na to da se bolje organizirate za buduće izazove.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PRVA REAKCIJA /
Mjatović nakon senzacije otkrio što ga veseli: 'Jednog dana, ako Bog da, igrat ćemo i takve utakmice'
REAKCIJA POLICIJE /
Španjolci: 'Skupina zamaskiranih hrvatskih ultrasa u navijačkom naguravanju u Madridu'
MARIO I DARIO IZDOMINIRALI /
Oglasili se heroji hrvatske pobjede nad svjetskim prvacima: 'Dobili smo ih, pa što?'
ZNAO JE ŠTO RADI /
Ekološki skandal kod Pušče: Završio iza rešetaka jer je godinama nezakonito odlagao otpad
ODJEKNULO JE /
Srbi ne mogu vjerovati što su hrvatski košarkaši napravili: 'Senzacija! Dominirao igrač bez kluba'