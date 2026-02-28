FREEMAIL
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 28. 02. i 01. 03. 2026.

Foto:

Ljubav: Intimnost i nježnost bit će u središtu pažnje. Partnerovo ponašanje bit će vrlo važan faktor za emocionalnu ravnotežu.

Posao: Očekuju se napori u vezi s detaljima i planiranjem. Analitička priroda će donijeti rezultate u dugoročnim projektima.

Zdravlje: Dobro zdravlje, ali oprezno sa stresom. Opuštanje kroz meditaciju ili jogu bit će korisno.

Snovi i vizije: Snovi o organizaciji i redu donose poruke o unutarnjoj ravnoteži. Vizije mogu ukazivati na to da se bolje organizirate za buduće izazove.

