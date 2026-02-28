FREEMAIL
Lav

Dnevni horoskop, Lav, 28. 02. i 01. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: Ljubavni život bit će uzbudljiv, no neće manjkati ni nesigurnosti. Svi će osjećaji biti dublji, a neizrečene riječi doći će do izražaja.

Posao: Strast prema poslu bit će očigledna, ali se moraju izbjeći impulzivne reakcije. Snažna energija donosi veliku produktivnost.

Zdravlje: Snaga i energija bit će na visokom nivou. Ipak, važno je obratiti pažnju na ravnotežu i odmor.

Snovi i vizije: Snovi o uspjehu i javnom priznanju mogu ukazivati na unutarnje želje i snove o velikim postignućima. Vizije će biti jasne, a emocionalni blokovi mogu biti otpušteni.

Horoskop
