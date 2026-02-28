Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 02. i 01. 03. 2026.

Ljubav: U ljubavi ćete biti hrabri i otvoreni, ali ne biste smjeli zanemariti potrebe partnera. Intimnost će biti naglašena.

Posao: Novi projekti donose izazove, ali i mogućnosti za napredak. Surađujte s drugima kako biste ostvarili uspjeh.

Zdravlje: Fizička aktivnost bit će vrlo važna. Povećan stres može donijeti iscrpljenost, pa je važno pronaći ravnotežu.

Snovi i vizije: Snove o novim početnicima i neistraženim putovima treba shvatiti kao znakove za samospoznaju. Vizije mogu donijeti odgovore na pitanja o vašem životnom smjeru.