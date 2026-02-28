Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: Strasti će biti snažne. Osjetit ćete duboku povezanost s voljenom osobom, ali i povremene nesigurnosti.
Posao: Poslovni uspjeh ovisi o vašoj sposobnosti da prepoznate prilike. Planiranje dugoročnih ciljeva donijet će stabilnost.
Zdravlje: Stres može utjecati na zdravlje, pa je potrebno paziti na prehranu i fizičku aktivnost. Opuštanje je nužno.
Snovi i vizije: Snovi o transformaciji govore o unutarnjim promjenama. Vizije mogu ukazivati na to da se otpuštaju stari obrasci i uvode novi.
