Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 02. i 01. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: Strasti će biti snažne. Osjetit ćete duboku povezanost s voljenom osobom, ali i povremene nesigurnosti.

Posao: Poslovni uspjeh ovisi o vašoj sposobnosti da prepoznate prilike. Planiranje dugoročnih ciljeva donijet će stabilnost.

Zdravlje: Stres može utjecati na zdravlje, pa je potrebno paziti na prehranu i fizičku aktivnost. Opuštanje je nužno.

Snovi i vizije: Snovi o transformaciji govore o unutarnjim promjenama. Vizije mogu ukazivati na to da se otpuštaju stari obrasci i uvode novi.

