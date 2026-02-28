Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: Emocionalna ravnoteža bit će ključna. Očekujte susrete koji donose osjećaj razumijevanja i povezivanja.
Posao: Partnerstvo i suradnja bit će važni faktori za poslovni uspjeh. Potrebno je balansirati između svojih želja i zahtjeva drugih.
Zdravlje: Osjetit ćete snažnu energiju, ali umor može doći od previše angažmana. Preporučuje se odmor.
Snovi i vizije: Snove povezane s odlukama treba vidjeti kao put ka samospoznaji. Vizije mogu donijeti smjernice za balansiranje osobnih i poslovnih ciljeva.
