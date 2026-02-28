Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: Emocionalna povezanost bit će snažna, ali mogu se pojaviti i nesigurnosti. Komunikacija će biti ključna.
Posao: Poslovne prilike bit će jasno vidljive, ali morate pokazati strpljenje. Rad u timu donosi rezultate.
Zdravlje: Slušajte svoje tijelo, jer balans između mentalnog i fizičkog zdravlja postaje važniji nego ikad.
Snovi i vizije: Snovi povezani s unutarnjim osjećajima i intuicijom donose jasne poruke. Vizije će ukazivati na to da se usmjerite na duhovnu ravnotežu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PRVA REAKCIJA /
Mjatović nakon senzacije otkrio što ga veseli: 'Jednog dana, ako Bog da, igrat ćemo i takve utakmice'
REAKCIJA POLICIJE /
Španjolci: 'Skupina zamaskiranih hrvatskih ultrasa u navijačkom naguravanju u Madridu'
MARIO I DARIO IZDOMINIRALI /
Oglasili se heroji hrvatske pobjede nad svjetskim prvacima: 'Dobili smo ih, pa što?'
ZNAO JE ŠTO RADI /
Ekološki skandal kod Pušče: Završio iza rešetaka jer je godinama nezakonito odlagao otpad
ODJEKNULO JE /
Srbi ne mogu vjerovati što su hrvatski košarkaši napravili: 'Senzacija! Dominirao igrač bez kluba'