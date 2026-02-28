Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: Očekujte duboku emocionalnu povezanost, ali i izazove. Važno je održati ravnotežu između slobode i intimnosti.
Posao: Odluke na poslu donose kratkoročne promjene, ali i dugoročne koristi. Prilike za rast će biti tu, potrebno ih je prepoznati.
Zdravlje: Slušajte svoje tijelo, jer previše stresa može utjecati na zdravlje. Odmor i opuštanje bit će od pomoći.
Snovi i vizije: Snovi o budućnosti govore o velikim promjenama. Vizije mogu donijeti odgovore na pitanja o vašem životnom smjeru.
