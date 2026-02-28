Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 28. 02. i 01. 03. 2026.
Ljubav: Intenzivna emocionalna povezanost može donijeti i nesuglasice. Ipak, mirni razgovori donose rješenja.
Posao: Očekujte profesionalne izazove, ali vaša sposobnost koncentracije i rada na detaljima bit će važno oružje za uspjeh.
Zdravlje: Fizička snaga bit će dobra, ali je potrebna opreznost u vezi s pretjeranim naporima. Posvetite se opuštanju.
Snovi i vizije: Snove o odgovornostima treba shvatiti kao znakove da ste na pravom putu. Vizije će biti jasne, a mogu donijeti osjećaj unutarnje sigurnosti.
