Dnevni horoskop, Ovan, 02. 03. 2026.

Ljubav: Na ljubavnom planu dolazi iznenadna spoznaja koja će vam uljepšati dan. Osjećaj ljubavi i poštovanja od partnera donosi unutarnji mir. Neka sitna nesuglasica iz prošlosti nestaje, ostavljajući prostor za dublje povezivanje.

Posao: Na radnom mjestu dolazi trenutak za prepoznavanje vlastite vrijednosti. Odlučujete poduzeti ozbiljan korak prema onome što zaslužujete. Neka ponuda koja je na stolu bit će pažljivo razmotrena.

Zdravlje: Vaša energija dolazi u valovima. Tranziti će vas podupirati u održavanju ravnoteže, no važno je da ne zanemarite znakove tijela. Preporuča se opuštanje uz prirodu ili meditaciju.