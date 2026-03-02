Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 02. 03. 2026.
Ljubav: Na ljubavnom planu dolazi iznenadna spoznaja koja će vam uljepšati dan. Osjećaj ljubavi i poštovanja od partnera donosi unutarnji mir. Neka sitna nesuglasica iz prošlosti nestaje, ostavljajući prostor za dublje povezivanje.
Posao: Na radnom mjestu dolazi trenutak za prepoznavanje vlastite vrijednosti. Odlučujete poduzeti ozbiljan korak prema onome što zaslužujete. Neka ponuda koja je na stolu bit će pažljivo razmotrena.
Zdravlje: Vaša energija dolazi u valovima. Tranziti će vas podupirati u održavanju ravnoteže, no važno je da ne zanemarite znakove tijela. Preporuča se opuštanje uz prirodu ili meditaciju.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KADROVI S MAKSIMIRA /
Beljo poletio visoko, Bad Blue Boysi u transu, a pogledajte lice Marija Carevića
BORBA S OVISNOŠĆU /
Cher ponovno u problemima zbog sina: Uhićen zbog agresivnog ponašanja i neovlaštenog ulaska
BEČKA ŠKOLA /
Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu: Dvije penzionerke završile u nevjerojatnom okršaju
DA VAS VIDIMO /
[KVIZ] Svi moraju znati tko su autori ovih poznatih umjetničkih djela
USUSRET OSCARIMA /
Od Kišnog čovjeka do Parazita: Ako dosad niste - ovih 20 Oscarovskih filmova morate pogledati