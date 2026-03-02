FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 02. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 02. 03. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Na ljubavnom planu dolazi iznenadna spoznaja koja će vam uljepšati dan. Osjećaj ljubavi i poštovanja od partnera donosi unutarnji mir. Neka sitna nesuglasica iz prošlosti nestaje, ostavljajući prostor za dublje povezivanje.

Posao: Na radnom mjestu dolazi trenutak za prepoznavanje vlastite vrijednosti. Odlučujete poduzeti ozbiljan korak prema onome što zaslužujete. Neka ponuda koja je na stolu bit će pažljivo razmotrena.

Zdravlje: Vaša energija dolazi u valovima. Tranziti će vas podupirati u održavanju ravnoteže, no važno je da ne zanemarite znakove tijela. Preporuča se opuštanje uz prirodu ili meditaciju.

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx