Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 02. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 02. 03. 2026.
2.3.2026.
0:01
Webcafe.hr
Ljubav: Danas ste podložni snažnim emocijama u ljubavnom životu. Neke stvari iz prošlosti dolaze u svjetlo dana, što može uzdrmati vaš odnos. Prilagodite se novim okolnostima s mudrošću i strpljenjem.

Posao: Na poslovnom planu dolazi osjećaj satisfakcije. Vaš trud sada postaje prepoznat. No, pred vama je i velika odgovornost koja će zahtijevati vašu potpunu posvećenost.

Zdravlje: Tranziti donose osjećaj fizičke i mentalne iscrpljenosti. Pokušajte si osigurati vrijeme za odmor. Tjelovježba u prirodi mogla bi donijeti potrebnu energiju.

Dnevni Horoskop Lav
