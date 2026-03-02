Dnevni horoskop, Lav, 02. 03. 2026.

Ljubav: Danas ste podložni snažnim emocijama u ljubavnom životu. Neke stvari iz prošlosti dolaze u svjetlo dana, što može uzdrmati vaš odnos. Prilagodite se novim okolnostima s mudrošću i strpljenjem.

Posao: Na poslovnom planu dolazi osjećaj satisfakcije. Vaš trud sada postaje prepoznat. No, pred vama je i velika odgovornost koja će zahtijevati vašu potpunu posvećenost.

Zdravlje: Tranziti donose osjećaj fizičke i mentalne iscrpljenosti. Pokušajte si osigurati vrijeme za odmor. Tjelovježba u prirodi mogla bi donijeti potrebnu energiju.