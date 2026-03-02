Dnevni horoskop, Djevica, 02. 03. 2026.

Ljubav: Na ljubavnom planu bit ćete suočeni s trenutkom introspekcije. Razmislite o svom pristupu u odnosima i mogućnostima za dublje povezivanje. Ne bojte se preispitati svoja osjećanja.

Posao: Danas će poslovne okolnosti zahtijevati veću prilagodljivost. Neka situacija koja nije u vašim rukama može stvoriti neizvjesnost. Budite strpljivi, jer odgovor dolazi kada to najmanje očekujete.

Zdravlje: Energija će vam biti promjenjiva. Važno je osluškivati svoje tijelo i odgovarati na njegove potrebe. Relaksacija kroz umjereni fizički aktivizam bit će korisna.