Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 02. 03. 2026.
Ljubav: Na ljubavnom planu bit ćete suočeni s trenutkom introspekcije. Razmislite o svom pristupu u odnosima i mogućnostima za dublje povezivanje. Ne bojte se preispitati svoja osjećanja.
Posao: Danas će poslovne okolnosti zahtijevati veću prilagodljivost. Neka situacija koja nije u vašim rukama može stvoriti neizvjesnost. Budite strpljivi, jer odgovor dolazi kada to najmanje očekujete.
Zdravlje: Energija će vam biti promjenjiva. Važno je osluškivati svoje tijelo i odgovarati na njegove potrebe. Relaksacija kroz umjereni fizički aktivizam bit će korisna.
