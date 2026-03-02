Dnevni horoskop, Bik, 02. 03. 2026.

Ljubav: Službeni ili poslovni odnos postaje emocionalno složeniji nego što ste očekivali. Mogući su nesporazumi koji će, ukoliko se ne adresiraju, ostaviti trag. Osvježite komunikaciju i ne bojte se izraziti svoja osjećanja.

Posao: Ponedjeljak donosi izazove na poslovnom frontu. Nepredviđeni problemi mogu vas usmjeriti na razmišljanje o novim pravcima. Prilike koje dolaze zahtijevaju hrabrost za donošenje novih odluka.

Zdravlje: Tranzitni aspekti mogu vam donijeti fizičku iscrpljenost. Važno je da se posvetite opuštanju i obnovi snage. Mentalna stabilnost također igra ključnu ulogu u očuvanju tjelesne energije.