Ovan /
Dnevni horoskop, Bik, 02. 03. 2026.
Ljubav: Službeni ili poslovni odnos postaje emocionalno složeniji nego što ste očekivali. Mogući su nesporazumi koji će, ukoliko se ne adresiraju, ostaviti trag. Osvježite komunikaciju i ne bojte se izraziti svoja osjećanja.
Posao: Ponedjeljak donosi izazove na poslovnom frontu. Nepredviđeni problemi mogu vas usmjeriti na razmišljanje o novim pravcima. Prilike koje dolaze zahtijevaju hrabrost za donošenje novih odluka.
Zdravlje: Tranzitni aspekti mogu vam donijeti fizičku iscrpljenost. Važno je da se posvetite opuštanju i obnovi snage. Mentalna stabilnost također igra ključnu ulogu u očuvanju tjelesne energije.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KADROVI S MAKSIMIRA /
Beljo poletio visoko, Bad Blue Boysi u transu, a pogledajte lice Marija Carevića
BORBA S OVISNOŠĆU /
Cher ponovno u problemima zbog sina: Uhićen zbog agresivnog ponašanja i neovlaštenog ulaska
BEČKA ŠKOLA /
Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu: Dvije penzionerke završile u nevjerojatnom okršaju
DA VAS VIDIMO /
[KVIZ] Svi moraju znati tko su autori ovih poznatih umjetničkih djela
USUSRET OSCARIMA /
Od Kišnog čovjeka do Parazita: Ako dosad niste - ovih 20 Oscarovskih filmova morate pogledati