Dnevni horoskop, Rak, 02. 03. 2026.
Ljubav: Na ljubavnom planu dolazi duboko razmišljanje o prošlim vezama. Neki stari nesporazumi mogu izaći na površinu, ali sada postoji šansa za iscjeljenje. Iskoristite trenutak za unutarnje pomirenje.
Posao: U poslu ćete osjetiti potrebu za većom slobodom i samostalnost. Prepoznavanje vlastitih potencijala dolazi sa sigurnošću. Neka važna odluka bit će donesena nakon pažljivog promišljanja.
Zdravlje: Zdravlje vam donosi stabilnost, ali važno je obratiti pažnju na emocionalni balans. Povremeni trenutci opuštanja bit će ključni za očuvanje vitalnosti.
