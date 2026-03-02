Dnevni horoskop, Rak, 02. 03. 2026.

Ljubav: Na ljubavnom planu dolazi duboko razmišljanje o prošlim vezama. Neki stari nesporazumi mogu izaći na površinu, ali sada postoji šansa za iscjeljenje. Iskoristite trenutak za unutarnje pomirenje.

Posao: U poslu ćete osjetiti potrebu za većom slobodom i samostalnost. Prepoznavanje vlastitih potencijala dolazi sa sigurnošću. Neka važna odluka bit će donesena nakon pažljivog promišljanja.

Zdravlje: Zdravlje vam donosi stabilnost, ali važno je obratiti pažnju na emocionalni balans. Povremeni trenutci opuštanja bit će ključni za očuvanje vitalnosti.