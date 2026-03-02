FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Kata neće trpjeti poniženja! Napada Marka pa završi u policijskoj postaji

Kata neće trpjeti poniženja! Napada Marka pa završi u policijskoj postaji
Foto: Rtl

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

2.3.2026.
14:34
Hot.hr
Rtl
Cvita govori Mirjani da se neće protiviti Nikolinoj odluci o napuštanju Vrila i da će ga slijediti.

Nikola čuje Marka kako se Čavki hvali da je spavao sa Zorom pa ljutito odlazi do nje po objašnjenje.

Kata neće trpjeti poniženja! Napada Marka pa završi u policijskoj postaji
Foto: Rtl

Anka se vraća kući, ali Šušnjara joj nije spreman oprostiti jer i dalje mu nedostaje Luce. Mogu li stvari biti kao prije?

Zora se emotivno raspada, a kad Katarina dozna da Marko širi glasine kako je spavao s njom, odlazi razgovarati s njim, no situacija brzo eskalira i oni završi u policijskoj postaji.

Kata neće trpjeti poniženja! Napada Marka pa završi u policijskoj postaji
Foto: Rtl

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Temperature idu do 17°C, no u nekim dijelovima zemlje ipak stiže kiša: Evo što nas čeka u nastavku tjedna

Divlje PčeleNova EpizodaVoyoRtl
