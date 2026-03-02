Poput princa na bijelom konju: Andrea Bocelli dojahao na najvažniji glazbeni događaj u Italiji
Andrea Bocelli, jedan od najvećih talijanskih glazbenika svih vremena, u Sanremu je primio veliko priznanje za doprinos talijanskoj glazbi, a na događaj je odlučio stići "u stilu"
Osim što je Italija ovog vikenda izglasala Sal Da Vincija kao pobjednika 76. talijanskog glazbenog festivala Sanrema, a time i najvjerojatnijeg predstavnika na Euroviziji u Beču, u Sanremu su se ovih dana okupili najveći talijanski glazbenici, ali i gostujući glazbenici koji su stigli na poziv samih natjecatelja.
Možda je Hrvatima najzanimljivija činjenica da je ove godine na Sanremu nastupio i naš Stjepan Hauser, no najveću pozornost posljednje večeri Sanrema privukao je Andrea Bocelli.
Kako bi bio siguran da će stići "u stilu", jedan od najvećih talijanskih glazbenika svih vremena stigao je na bijelom konju.
67-godišnji talijanski tenor pred publikom okupljenom u kazalištu Ariston u Sanremu izveo je pjesmu "Il mare calmo della sera", pjesmu s kojom je 1994. godine pobijedio na ovom velikom glazbenom natjecanju u kategoriji Nuove Proposte (mladi/novi izvođači), ali i globalni hit "Con te partirò".
Posljednju večer Sanrema svakako je obilježila i dodjela priznanja "Premio Città di Sanremo" (Nagrada grada Sanrema) koje je urućeno upravo Bocceliju kao priznanje za njegov doprinos širenju talijanske glazbe u svijetu.
