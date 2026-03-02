FREEMAIL
KAO U BAJCI /

Poput princa na bijelom konju: Andrea Bocelli dojahao na najvažniji glazbeni događaj u Italiji

Poput princa na bijelom konju: Andrea Bocelli dojahao na najvažniji glazbeni događaj u Italiji
Foto: Manuele Mangiarotti/Zuma Press/Profimedia

Andrea Bocelli, jedan od najvećih talijanskih glazbenika svih vremena, u Sanremu je primio veliko priznanje za doprinos talijanskoj glazbi, a na događaj je odlučio stići "u stilu"

2.3.2026.
17:53
Hot.hr
Manuele Mangiarotti/Zuma Press/Profimedia
Osim što je Italija ovog vikenda izglasala Sal Da Vincija kao pobjednika 76. talijanskog glazbenog festivala Sanrema, a time i najvjerojatnijeg predstavnika na Euroviziji u Beču, u Sanremu su se ovih dana okupili najveći talijanski glazbenici, ali i gostujući glazbenici koji su stigli na poziv samih natjecatelja.

Možda je Hrvatima najzanimljivija činjenica da je ove godine na Sanremu nastupio i naš Stjepan Hauser, no najveću pozornost posljednje večeri Sanrema privukao je Andrea Bocelli.

Poput princa na bijelom konju: Andrea Bocelli dojahao na najvažniji glazbeni događaj u Italiji
Foto: IPA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Kako bi bio siguran da će stići "u stilu", jedan od najvećih talijanskih glazbenika svih vremena stigao je na bijelom konju.

@fantasanremo Non dire altro. #andreabocelli #sanremo2026 #fantasanremo ♬ audio originale - FantaSanremo

67-godišnji talijanski tenor pred publikom okupljenom u kazalištu Ariston u Sanremu izveo je pjesmu "Il mare calmo della sera", pjesmu s kojom je 1994. godine pobijedio na ovom velikom glazbenom natjecanju u kategoriji Nuove Proposte (mladi/novi izvođači), ali i globalni hit "Con te partirò".

Posljednju večer Sanrema svakako je obilježila i dodjela priznanja "Premio Città di Sanremo" (Nagrada grada Sanrema) koje je urućeno upravo Bocceliju kao priznanje za njegov doprinos širenju talijanske glazbe u svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ruska nafta stiže u Hrvatsku? Stručnjak poručuje: 'Hoće ako Amerikanci to odobre'

 

