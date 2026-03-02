Dnevni horoskop, Vaga, 02. 03. 2026.

Ljubav: Na ljubavnom planu, iznenadne promjene mogu donijeti osjećaj nestabilnosti. Djelujte smireno i nemojte donositi nagle odluke. Komunikacija je ključ da razjasnite nesuglasice.

Posao: Očekuju vas izazovi na radnom mjestu koji će testirati vašu snalažljivost. Nemojte se bojati preuzeti inicijativu, jer vaša kreativnost može otvoriti nova vrata.

Zdravlje: Zdravlje vam neće donijeti veće probleme, ali povremeni napor može dovesti do napetosti. Briga o mentalnom zdravlju bit će važnija nego ikad prije.