Dnevni horoskop, Ribe, 26. 09. 2025.
Ljubav On(a) vas voli, ali vi ne volite sebe. Problem je rješiv ako se ohrabrite i sagledate sebe u pozitivnom svjetlu. Zaboravite prošlost, nema je više.
Posao Previše važete sve mogućnosti, i dobre poslovne prilike odlaze u nepovrat. Presporo mislite i još sporije odlučujete, jer niste sigurni u sebe.
Zdravlje Oscilirate između optimizma i pesimizma. Niste sigurni na vlastitim nogama. Stojite na mjestu, i ne dopuštate da vas netko drugi pogura.
