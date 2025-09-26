Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 26. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 26. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav On(a) vas voli, ali vi ne volite sebe. Problem je rješiv ako se ohrabrite i sagledate sebe u pozitivnom svjetlu. Zaboravite prošlost, nema je više.    

Posao Previše važete sve mogućnosti, i dobre poslovne prilike odlaze u nepovrat. Presporo mislite i još sporije odlučujete, jer niste sigurni u sebe.  

Zdravlje Oscilirate između optimizma i pesimizma. Niste sigurni na vlastitim nogama. Stojite na mjestu, i ne dopuštate da vas netko drugi pogura.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 26. 09. 2025.