Dnevni horoskop, Ribe, 26. 09. 2025.

Ljubav On(a) vas voli, ali vi ne volite sebe. Problem je rješiv ako se ohrabrite i sagledate sebe u pozitivnom svjetlu. Zaboravite prošlost, nema je više.

Posao Previše važete sve mogućnosti, i dobre poslovne prilike odlaze u nepovrat. Presporo mislite i još sporije odlučujete, jer niste sigurni u sebe.

Zdravlje Oscilirate između optimizma i pesimizma. Niste sigurni na vlastitim nogama. Stojite na mjestu, i ne dopuštate da vas netko drugi pogura.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn