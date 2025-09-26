Dnevni horoskop, Vodenjak, 26. 09. 2025.

Ljubav Imate svoju ljubavnu politiku i od nje ne odustajete. Uopće se ne mijenjate, stalno ste isti, i to nije dobro. Vaš egocentrizam je u punom pogonu.

Posao Skovali ste tajni poslovni plan, i to s jednom osobom iz obitelji. Agresivno ste nametnuli vlastite ideje. Opsjednuti ste s financijskom moći.

Zdravlje Vladate drugima, ali sebe nemate pod kontrolom. Djelujete nagonski. Vaše žestoke emocije stvaraju kaos u vašem radnom okružju.

