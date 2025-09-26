Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 26. 09. 2025.
Ljubav Imate svoju ljubavnu politiku i od nje ne odustajete. Uopće se ne mijenjate, stalno ste isti, i to nije dobro. Vaš egocentrizam je u punom pogonu.
Posao Skovali ste tajni poslovni plan, i to s jednom osobom iz obitelji. Agresivno ste nametnuli vlastite ideje. Opsjednuti ste s financijskom moći.
Zdravlje Vladate drugima, ali sebe nemate pod kontrolom. Djelujete nagonski. Vaše žestoke emocije stvaraju kaos u vašem radnom okružju.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DETALJI GRADNJE JARUNSKOG MOSTA /
Ideja o njemu starija od Zagija: Bit će dug 625 m i imati pet tramvajskih stanica
PREKO BARE /
Milanović i Grlić Radman u SAD-u: Otkriveno koga će posjetiti nakon skupštine UN-a
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 26. 09. 2025.