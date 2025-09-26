Dnevni horoskop, Djevica, 26. 09. 2025.

Ljubav Zaljubljeni ste u osobu rođenu u znaku Strijelca, iako ste svjesni da on(a) nije idealno rješenje za vas. Moguće je da se bespotrebno žrtvujete.

Posao Fokusirali ste pažnju na posao, ali sama pažnja nije dostatna, jer djela su ta koja govore. Dovršite započete stvari, i pustite sve drugo na miru.

Zdravlje Nalazite se u zrakopraznom prostoru, negdje između neba i zemlje. Vaš boravak „u drugom svijetu“ ukazuje da niste prisutni sada i ovdje.

