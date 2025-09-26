Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 26. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 26. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Imate previše obveza, i dan vam je prekratak. Želite biti na više mjesta istovremeno. Jedan vaš prijateljski odnos upravo postaje ljubavni.     

Posao Još uvijek puno više trošite nego što zarađujete, i vaš financijski minus se povećava. Previše je skupih i luksuznih užitaka kojih se ne želite odreći.   

Zdravlje Vaša zdravstvena situacija nije idealna. Možda vam Neptun malo (ili malo više) poremeti bioritam. Imate visoki tlak, i s tim niste upoznati?    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 26. 09. 2025.