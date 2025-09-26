Dnevni horoskop, Ovan, 26. 09. 2025.

Ovan /
Ljubav Imate previše obveza, i dan vam je prekratak. Želite biti na više mjesta istovremeno. Jedan vaš prijateljski odnos upravo postaje ljubavni.
Posao Još uvijek puno više trošite nego što zarađujete, i vaš financijski minus se povećava. Previše je skupih i luksuznih užitaka kojih se ne želite odreći.
Zdravlje Vaša zdravstvena situacija nije idealna. Možda vam Neptun malo (ili malo više) poremeti bioritam. Imate visoki tlak, i s tim niste upoznati?
