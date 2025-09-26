Dnevni horoskop, Rak, 26. 09. 2025.

Rak /

Ljubav Dobre ste volje i krasno se zabavljate. U vaš život ulaze novi ljudi koji će vam uskoro postati značajni. Zgodno spajate ugodne stvari s korisnim.  

Posao Vaša poslovna moć raste iz dana u dan. Jupiter u znaku Raka podupire vašu sposobnost uvjeravanja. Zacrtali ste sebi nove perspektive.  

Zdravlje Djelujete osvježavajuće i regenerativno na druge. Ulijevate novu nadu onima koji su izgubili vjeru u sebe. Postali ste iscjelitelj i prosvjetitelj.    

