Dnevni horoskop, Lav, 26. 09. 2025.

Ljubav Kad niste dobre volje, najbolje je ne biti u vašoj blizini. Na sreću, rijetko ste loše volje. Jedna astrološka Djevica postaje vam jako zanimljiva.

Posao Točno i na vrijeme izvršavate obveze, i to vam je najbolja garancija poslovne uspješnosti. Dajete sve od sebe. Nema kritika, samo pohvale.

Zdravlje Mračno raspoloženje brzo će vas proći. Sretni ste duboko u sebi samima, ali na tu činjenicu često zaboravite. Zauzdajte vlastitu taštinu.

