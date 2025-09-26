Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 26. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 26. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Dolazite k sebi, ali još niste u potpunosti svoji. Emocionalna stabilnost vaša je primarna zadaća, a niste još skroz svjesni te činjenice.   

Posao Ono što je zrelo za rušenje, slobodno srušite do kraja. Ako gradite nešto novo na starim temeljima, pazite da se ne vrtite u stalno istom krugu.  

Zdravlje Osnovno obilježje vašeg ponašanja je fanatizam. Opsesije ne donose ništa dobro nikome, pa ni vama. Osvježite srce, rasteretite mozak.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 26. 09. 2025.