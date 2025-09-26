Dnevni horoskop, Vaga, 26. 09. 2025.

Ljubav Dolazite k sebi, ali još niste u potpunosti svoji. Emocionalna stabilnost vaša je primarna zadaća, a niste još skroz svjesni te činjenice.

Posao Ono što je zrelo za rušenje, slobodno srušite do kraja. Ako gradite nešto novo na starim temeljima, pazite da se ne vrtite u stalno istom krugu.

Zdravlje Osnovno obilježje vašeg ponašanja je fanatizam. Opsesije ne donose ništa dobro nikome, pa ni vama. Osvježite srce, rasteretite mozak.

