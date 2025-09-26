Dnevni horoskop, Bik, 26. 09. 2025.

Ljubav Vaša sposobnost za davanje i primanje ljubavi ovisi o razvoju vaše svijesti. Ako niste riješili komplekse, tu ste gdje jeste i ne idete nigdje dalje.

Posao Niste sigurni u sebe, ali to skrivate i glumite autoritet. Niste stroj, morate pogriješiti, jer to je ljudski. Jako je važno da ne živite na tuđi račun.

Zdravlje Imate problema s grlom. To je vaša uobičajena dijagnoza koja se često ponavlja i aktualizira. Ako pušite, prestanite sa tom štetnom navikom.

