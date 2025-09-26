Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 26. 09. 2025.
Ljubav Vaša sposobnost za davanje i primanje ljubavi ovisi o razvoju vaše svijesti. Ako niste riješili komplekse, tu ste gdje jeste i ne idete nigdje dalje.
Posao Niste sigurni u sebe, ali to skrivate i glumite autoritet. Niste stroj, morate pogriješiti, jer to je ljudski. Jako je važno da ne živite na tuđi račun.
Zdravlje Imate problema s grlom. To je vaša uobičajena dijagnoza koja se često ponavlja i aktualizira. Ako pušite, prestanite sa tom štetnom navikom.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DETALJI GRADNJE JARUNSKOG MOSTA /
Ideja o njemu starija od Zagija: Bit će dug 625 m i imati pet tramvajskih stanica
PREKO BARE /
Milanović i Grlić Radman u SAD-u: Otkriveno koga će posjetiti nakon skupštine UN-a
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 26. 09. 2025.