Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 26. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 26. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaša sposobnost za davanje i primanje ljubavi ovisi o razvoju vaše svijesti. Ako niste riješili komplekse, tu ste gdje jeste i ne idete nigdje dalje.   

Posao Niste sigurni u sebe, ali to skrivate i glumite autoritet. Niste stroj, morate pogriješiti, jer to je ljudski. Jako je važno da ne živite na tuđi račun.  

Zdravlje Imate problema s grlom. To je vaša uobičajena dijagnoza koja se često ponavlja i aktualizira. Ako pušite, prestanite sa tom štetnom navikom.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 26. 09. 2025.