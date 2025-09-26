Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 26. 09. 2025.

Ljubav Vibrirate na čudnoj frekvenciji. Povukli ste se iz javnosti i vodite rat sa sobom samima. Emocionalna ravnoteža za vas je velika nepoznanica.   

Posao Nemate nikakvih ambicija. Ne usudite se poduzeti neke jako važne stvari. Obeshrabreni ste nemogućnostima, i ne vidite svijetle perspektive.  

Zdravlje Obuzela vas je letargija i pasivnost. Sami sebe programirate na destruktivan način. Sva rješenja nalaze se u vašim moždanim vijugama.   

