Dnevni horoskop, Blizanci, 26. 09. 2025.
Ljubav Vibrirate na čudnoj frekvenciji. Povukli ste se iz javnosti i vodite rat sa sobom samima. Emocionalna ravnoteža za vas je velika nepoznanica.
Posao Nemate nikakvih ambicija. Ne usudite se poduzeti neke jako važne stvari. Obeshrabreni ste nemogućnostima, i ne vidite svijetle perspektive.
Zdravlje Obuzela vas je letargija i pasivnost. Sami sebe programirate na destruktivan način. Sva rješenja nalaze se u vašim moždanim vijugama.
