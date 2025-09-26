Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 09. 2025.
Ljubav Pokušavate stvari prikazati idealnima i ljepšima nego što jesu. Lutate u svijetu iluzija. On(a) ne zna tko ste i kakvi ste, a ista stvar vrijedi i obrnuto.
Posao Ulazite u rizične poslovne situacije koje ne biste nikada prihvatili da ne nosite ružičaste naočale, što može završiti fijaskom. Vratite se u realnost.
Zdravlje Sanjivi i nepraktični idealist, to ste vi. Imate utopijsku viziju budućnosti. Vidite prilike i poboljšanja tamo gdje ih nema. Živite u magli.
