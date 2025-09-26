Dnevni horoskop, Jarac, 26. 09. 2025.

Ljubav Do izražaja dolaze vaši konzervativni pogledi na ljubav i život kao takav. Privlači vas jedna jako ambiciozna osoba rođena u znaku Vage.

Posao Diplomirali ste razne stvari, i ostali ste skromni. Sada možete početi usvajati nove hrabrije osobine. Ne zaboravite na vaše majstorske kvalitete.

Zdravlje Vaša samokontrola je na zavidnoj razini. Možda ste opet postali previše strogi prema sebi samima. Opraštanje je ključ za vaše dobro zdravlje.

