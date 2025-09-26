Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 09. 2025.
Ljubav Vodite ljubav, a misli su vam negdje drugdje. Ako se istovremeno volite s više osoba, možda na kraju ostanete sami. Nebo sve zna i sve vidi.   

Posao Idete ravno naprijed, i zaboravljate da postoji nešto što se zove kočnica. Uspješni ste, ali vaš uspjeh neće dugo trajati. Sreća je prolazna.       

Zdravlje Mir vas dugo ne drži. Ne želite mirovati, a sada vam je meditacija najpotrebnija. Jurite i galopirate, sve dok s treskom ne padnete iz sedla.   

Horoskop
