Dvaput pobijedio rak, a sada je na samo 180 minuta od Svjetskog prvenstva

Priča Jean-Paula Boëtiusa nadilazi nogomet. Nekada veliki talent nizozemskog nogometa i bivši igrač Feyenoorda danas je simbol borbe, ustrajnosti i povratka. Ovaj 32-godišnji veznjak, koji danas nosi dres Surinama, nalazi se na samo 180 minuta od povijesnog plasmana svoje reprezentacije na Svjetsko prvenstvo.

Surinam u četvrtak u Monterreyu igra polufinale međukontinentalnog doigravanja protiv Bolivije, a u slučaju pobjede čeka ih još jedan ključan susret protiv Iraka. No za Boëtiusa, najveće bitke već su odigrane i to daleko od nogometnih terena.

U rujnu 2022. godine, dok je bio član Herthe iz Berlina, Boëtiusu je dijagnosticiran tumor testisa. Vijest je potresla nogometni svijet, osobito jer je bio jedan od nekoliko igrača Bundeslige koji su se u kratkom razdoblju suočili s istom dijagnozom.

Ipak, reakcija je bila brza i hrabra. Nakon operacije, Boëtius se već nakon mjesec dana vratio treninzima. “Kad čujete riječ rak, odmah pomislite na najgore. No srećom, nisam imao bolove, samo sam primijetio da nešto nije u redu,” izjavio je tada. Veliku podršku imao je u suigraču Marcu Richteru, koji je i sam prolazio kroz sličnu borbu.

No život mu je ubrzo pripremio novi udarac. U ožujku 2024. objavio je da mu se bolest vratila. Ovaj put morao je proći i kemoterapiju, ali ni tada nije odustao. Ponovno je pobijedio i vratio se nogometu, potpisavši za Darmstadt početkom 2025. godine.

Boëtius je svoju karijeru započeo kao veliki talent Feyenoorda, a sa samo 18 godina dobio je prvi poziv u nizozemsku reprezentaciju. Iako je bio dio šireg popisa za Svjetsko prvenstvo 2014., nije se našao u konačnom sastavu.

Godine 2025. odlučio je promijeniti reprezentaciju i zaigrati za Surinam, zemlju svojih korijena. Debi je upisao u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv El Salvadora, čime je započeo novo poglavlje svoje karijere.

Danas, nakon svega što je prošao, Boëtius ima priliku ispisati povijest. Surinam nikada nije nastupio na Svjetskom prvenstvu, a upravo bi ova generacija mogla napraviti taj povijesni iskorak.

